Koronavirüse karşı D vitamininde "denge" uyarısı

Dilsiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 hastalığının belirtilerinin yüksek ateş, kuru öksürük ve hapşırma, solunum yetmezliği, burun akıntısı, baş, boğaz ve göğüs ağrısı, ishal, kusma, eklem ve kas ağrıları ve halsizlik olarak ortaya çıktığına işaret etti.

Bazen özellikle genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar görülmeden sadece koku (anosmia) ve tat alma duyu kaybının görülebildiğini anlatan Dilsiz, bunun da bu virüsün burun ve dil epitel hücrelerine tutunduğu anlamına geldiğini kaydetti.