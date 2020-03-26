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Koronavirüse karşı D vitamininde "denge" uyarısı

Koronavirüsten korunmada önemli etkenlerden biri de vitaminler. Vitamin alımında da önemli unsurların başında denge geliyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Dilsiz,  virüslere karşı vücudun savunma sistemine yardımcı olan D vitamininin salgın hastalıklara karşı önem arz ettiğini ancak aşırı tüketiminin de zararlı olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 26 Mart 2020 Perşembe 15:52
Koronavirüse karşı D vitamininde denge uyarısı

Dilsiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 hastalığının belirtilerinin yüksek ateş, kuru öksürük ve hapşırma, solunum yetmezliği, burun akıntısı, baş, boğaz ve göğüs ağrısı, ishal, kusma, eklem ve kas ağrıları ve halsizlik olarak ortaya çıktığına işaret etti.

Bazen özellikle genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar görülmeden sadece koku (anosmia) ve tat alma duyu kaybının görülebildiğini anlatan Dilsiz, bunun da bu virüsün burun ve dil epitel hücrelerine tutunduğu anlamına geldiğini kaydetti.

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Koronavirüse karşı D vitamininde denge uyarısı

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Virüsün, çocuklarda çok nadir görülebilirken, 20'li yaşlardan sonra taşıyıcı olma durumlarının 60 yaşlarına kadar giderek arttığını anlatan Dilsiz, ölüm oranının 50'li yaşlarına kadar her 1000 hastada 1 dolayında iken, 50 yaş üstü hasta bireylerde hızlı bir şekilde yükseldiğini söyledi.

Dilsiz, virüse yakalanan kişilerde önem sırasına göre kalp (yüzde 11.0), diyabet (yüzde 7.3), solunum (yüzde 6.3), hipertansiyon (yüzde 6.1), böbrek (yüzde 5.8) ve kanser (yüzde 5.6) gibi hastalıkları var ise etkilenme riski belirtilen yüzdelik oranları şeklinde etkilendiklerini ifade ederek, bu hastaların bir kısmına uygulanmakta olan ACE2 reseptör proteinin sentezini arttırıcı ilaçların Kovid-19'a zemin oluşturarak enfeksiyonu arttırabildiğini, ancak doktorla görüşmeden bu ilaçların kullanımının terk edilmemesi gerektiğini aktardı.

Koronavirüse karşı D vitamininde denge uyarısı

YAŞ İLERLEDİKÇE RİSK ARTIYOR

Prof. Dr. Nihat Dilsiz, bu virüsle ilgili ölüm oranlarının 80 ve sonrası yaşlarda yüzde 17, 70-79 yaşlarda yüzde 8.2, 60-69 yaş aralığında yüzde 3.7, 50-59 yaş aralığında yüzde 1.3, 40-49 yaş aralığında yüzde 0.4, 30-39 yaş aralığında yüzde 0.2, 20-29 yaş aralığında yüzde 0.2, 10-19 yaş aralığında yüzde 0.2, 0-9 yaş aralığında ise yüzde 0 olduğunu ifade etti.

Yaş ilerledikçe bu hastalıktan ölüm oranlarının da arttığını anlatan Dilsiz, yaşlı kesimin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Koronavirüse karşı D vitamininde denge uyarısı

"ERKEKLERİN BU HASTALIĞA KADINLARDAN DAHA FAZLA YAKALANMA RİSKİ MEVCUT"

Dilsiz, sigara içenlerde vücut direncinin daha da zayıfladığını dile getirerek, "Ayrıca erkeklerin bu hastalığa kadınlardan daha fazla yakalanma riski mevcuttur. Bu durumun özellikle hormonal farklılık, alkol, nargile ve sigaradan kaynaklandığını söylemem yanlış olmaz. Buna örnek olarak Çin'deki yetişkinlerde sigara içme oranı erkeklerde yüzde 48 iken, kadınlarda yüzde 2 oranındadır. Benzer durumu İtalya, İran ve İspanya'da da görmek mümkündür." dedi.

Koronavirüse karşı D vitamininde denge uyarısı

VİRÜS PLASTİK, ÇELİK VE KAĞIT YÜZEYLERİNDE 1-3 GÜN BOYUNCA KALABİLİYOR

Zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkılmaması gerektiğini aktaran Dilsiz, virüsün hapşırma sonunda havaya saçılan damlalarda etkin olma süresi yaklaşık 3 saat, metal, kapı kolu, elektrik veya zil düğmeleri gibi eşyaların yüzeyinde 12-24 saat iken, plastik, çelik ve kağıt yüzeylerinde ise 1-3 günlük süre sonunda dahi fonksiyonel olabileceğinin dikkate alınmasının önemine işaret etti.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Prof. Dr. Nihat Dilsiz, şüpheli yüzeylere temas etmiş olan elin ağız, burun ve göz içine temas ettirilmemesi gerektiğini anlatarak, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Ellerimizi özellikle dışarıdan eve geldiğimizde, yemek veya içeceklerden önce su ve sabun ile 20 saniye kadar yıkama, hasta olduğunu düşünenlerin hapşırma sırasında kendisinde bulunan virüsün damlacıklarla birlikte başkasına bulaşmaması için maske takmaları, sigara ve nargilenin içilmemesi, düzenli beslenme, su tüketimi, egzersiz ve yeterli uykunun alınması, mümkün mertebede stresten uzak durulması, hastanın bulunduğu karantina ortamında üflemeli yerine vakum yani emiş yapan klima sisteminin olması."

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