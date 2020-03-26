Koronavirüse karşı D vitamininde "denge" uyarısı

VİRÜS PLASTİK, ÇELİK VE KAĞIT YÜZEYLERİNDE 1-3 GÜN BOYUNCA KALABİLİYOR
Zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkılmaması gerektiğini aktaran Dilsiz, virüsün hapşırma sonunda havaya saçılan damlalarda etkin olma süresi yaklaşık 3 saat, metal, kapı kolu, elektrik veya zil düğmeleri gibi eşyaların yüzeyinde 12-24 saat iken, plastik, çelik ve kağıt yüzeylerinde ise 1-3 günlük süre sonunda dahi fonksiyonel olabileceğinin dikkate alınmasının önemine işaret etti.
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Prof. Dr. Nihat Dilsiz, şüpheli yüzeylere temas etmiş olan elin ağız, burun ve göz içine temas ettirilmemesi gerektiğini anlatarak, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
"Ellerimizi özellikle dışarıdan eve geldiğimizde, yemek veya içeceklerden önce su ve sabun ile 20 saniye kadar yıkama, hasta olduğunu düşünenlerin hapşırma sırasında kendisinde bulunan virüsün damlacıklarla birlikte başkasına bulaşmaması için maske takmaları, sigara ve nargilenin içilmemesi, düzenli beslenme, su tüketimi, egzersiz ve yeterli uykunun alınması, mümkün mertebede stresten uzak durulması, hastanın bulunduğu karantina ortamında üflemeli yerine vakum yani emiş yapan klima sisteminin olması."