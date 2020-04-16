Koronavirüse karşı en önemli tedavi silahlarından biri: C vitamini

Son olarak uluslararası bilim dergisi JAMA'da yapılan bir değerlendirmeye ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Demiray, şöyle devam etti:

"JAMA gibi önemli bir dergide yapılan değerlendirmede akciğer hasarı oluşmuş yoğun bakım hastalarına vitamin C eklenmesiyle ölüm riskinin yaklaşık yüzde 20 azaldığı gösterilmiştir. Ancak bilim dünyasında garip bir körlük vardır ve bu yüzde 20'lik ciddi bir avantajı görmezlikten gelmektedir. Aynı şekilde Şangay'da 50 orta ağır Kovid-19 hastasında yapılan çalışmada, yüksek doz vitamin C uygulanan hiçbir hastada ölüm olmadığı bildirilmiştir.