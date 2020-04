Koronavirüse karşı en önemli tedavi silahlarından biri: C vitamini

C vitamini şu dönemde en çok ihtiyaç duyulan vitaminlerin başında geliyor. Koronavirüs salgınına karşı uzmanlar C vitamini içerikli besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Teknopol İstanbul Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde henüz belirlenmiş, çok etkili olduğu görülmüş bir tedavi olmadığını belirterek, "Elimizdeki en önemli silahlar 'hidroksiklorokin' ve 'Favipiravir'dir. Bunların dışındaki elimizdeki en önemli silah, yüksek doz vitamin C uygulamasıdır. Vitamin C'nin bu ilaçlarla etkileşimi ve yan etkisi yoktur, ayrıca da güvenlidir." dedi.