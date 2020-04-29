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Koronavirüse karşı gıda hijyeni nasıl sağlanmalı?

Ramazan ayının da başlamasıyla birlikte market ve pazar alışverişleri de artış gösterdi. Satın alınan gıdalardaki bulaş riskiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mikrobiyolog Dr. İpek Ada, pandemi günlerinde gıda hijyeni ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Dr. Ada, enfekte olan kişinin gıdalara teması ya da konuşma, öksürme, hapşırma yoluyla virüs içeren partiküllerin gıdaların üzerine yerleşmesinin bulaş açısından risk faktörü oluşturabileceğini söyledi. İşte gıda hijyeni konusunda dikakt edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2020 Çarşamba 13:57 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020 Çarşamba 14:05
Koronavirüse karşı gıda hijyeni nasıl sağlanmalı?

Virüs salgınıyla tıbbi mücadele sürerken günlük yaşamın birçok noktasında da bulaş riskini önleme amaçlı tedbirler hayatımıza girdi. Sosyal mesafe ve minimum temas uyarılarına toplum olarak uyulduğu gözlenirken bulaş riskinin arttığı kimi ortam ve durumlar için de dikkatli davranmak gerekiyor. Bu durumların başında da market, pazar alışverişleri ve satın alınan gıdalar geliyor.

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Koronavirüse karşı gıda hijyeni nasıl sağlanmalı?

Mikrobiyolog Dr. İpek Ada, Ramazan ayının da başlamasıyla artan market ve pazar alışverişlerinde nelere dikkat edilmeli? Market ve pazarlardan alınan gıdalar virüs bulaştırma riski taşıyor mu? Bu dönemde açıkta satılan gıdalar tüketilmeli mi? Eve alınan besinlerin hijyeni nasıl sağlanmalı, gıda tüketiminde nelere dikkat edilmeli? gibi soruları yanıtladı.

Koronavirüse karşı gıda hijyeni nasıl sağlanmalı?

"UYGUN BESİNLERİ BİR GECE BEKLETİN"

Dr. İpek Ada, eve alınan ambalajlı gıdaların bozulmayacak ürünler haricinde mümkünse bir gece balkonda ya da temasın yeterince az olduğu bir ortamda bekletilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Satılan gıdalar normal şartlarda enfeksiyonun bulaş kaynağı olmaz ancak enfekte olan kişinin gıdalara teması ya da konuşma, öksürme, hapşırma yoluyla virüs içeren partiküllerin gıdaların üzerine yerleşmesinin bulaş açısından risk faktörü oluşturabilir.

Koronavirüse karşı gıda hijyeni nasıl sağlanmalı?

Açıkta satılan ya da paketli gıdaların malzemelerine (cam, plastik, karton) göre virüsün ortamda kalma süresi değişmektedir. Salgında sosyal izolasyon önemli olduğu gibi canlı ve cansız yüzeylerle de teması azaltmak bir o kadar önemli olduğundan açıkta satılan, çiğ ya da paketli gıdalarla da teması azaltmalı ya da direkt temastan kaçınmalıyız" uyarısını yaptı.

Koronavirüse karşı gıda hijyeni nasıl sağlanmalı?

SEBZE, MEYVE VE ETLERE EKSTRA DİKKAT

Açıkta satılan gıdalara enfekte kişinin teması ile virüs bulaşabileceğini ve özellikle çiğ tüketilen sebze (kıvırcık, maydanoz, domates, salatalık vb.) ve meyvelerle iyi pişmemiş çiğ etlerin bulaş kaynağı olabileceğini belirten Dr. İpek Ada şu tavsiyelerde bulundu:

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