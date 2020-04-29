Koronavirüse karşı gıda hijyeni nasıl sağlanmalı?

Ramazan ayının da başlamasıyla birlikte market ve pazar alışverişleri de artış gösterdi. Satın alınan gıdalardaki bulaş riskiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mikrobiyolog Dr. İpek Ada, pandemi günlerinde gıda hijyeni ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Dr. Ada, enfekte olan kişinin gıdalara teması ya da konuşma, öksürme, hapşırma yoluyla virüs içeren partiküllerin gıdaların üzerine yerleşmesinin bulaş açısından risk faktörü oluşturabileceğini söyledi. İşte gıda hijyeni konusunda dikakt edilmesi gerekenler...