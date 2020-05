BESLENME ÖNERİLERİ

Salgın günlerinde yaşanan stresle baş etmenin en iyi yolunun dengeli beslenme olduğunu ifade eden Selin Gürler Durmaz, tüketilmesi gereken gıdalar hakkında şu önerilerde bulundu: "İyi bir kahvaltı her zaman çok önemlidir. Stres her zaman C vitamini ihtiyacını artırdığı için turunçgiller, kivi, biber ve yeşil yapraklı sebzeler tüketmeye özen gösterin.