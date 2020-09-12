Koronavirüs salgınında olduğumuz şu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinleri tüketmek gerekiyor. Uzmanlar peynir tüketiminin çok önemli olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti. İşte peynirin faydaları!
Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 19:49Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 19:49
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Koronavirüse karşı peynir tüketin!
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan peynir, güçlü kemikler için önem taşıdığı kadar bağışıklık sisteminin de dostu olarak biliniyor.
Kalsiyum ve D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, "Peynir tüketimi özellikle corona virüsün yaşandığı bu dönemde çok önemli. Günlük 60 ile 120 gram arasında peynir tüketmek gerekiyor" dedi.
Corona virüs sürecinde mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra büyük önem taşıyan bağışıklık sistemini güçlendirmek için peynir tüketimi önerisinde bulunan Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, "Günde ortalama 1-2 dilim peynir bizim için yeterli. Bu kilo, yaş ve boya göre de değişiklik gösteriyor."
Koronavirüse karşı peynir tüketin!
"Fazla kiloluysak bu 3-4 dilime de çıkabilir. Kalsiyum içeriğinden zengin ayrıca E, D ve K vitamini de içerdiği için bu dönemlerde günlük 60 ile 120 gram arasında peynir tüketmek bizim için son derece önemli."
Koronavirüse karşı peynir tüketin!
"Besin çeşitliliği de gerekiyor. Et, sebze ve meyve de tüketeceğiz ama peynir de olursa bağışıklığımız daha güçlü olacak. Böylece kas kaybımız olmayacak, kalsiyumdan zengin beslenmiş olacağız ifadelerini kullandı."
Koronavirüse karşı peynir tüketin!
Günümüzde osteoporozun (kemik erimesi) önemli halk sağlığı sorunlarından biri haline geldiğini belirten Saray, Osteoporozda kalsiyum ve D vitamini çok önemli çünkü kemiklerin yapısı için kalsiyum almamız gerekiyor."