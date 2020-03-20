Koronavirüsten korunma rehberi! Neler yapmalıyız? İşte akla gelmeyen detaylar

Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre Türkiye'de koronavirüs sayıları yüksek bir hızla artmaya devam ediyor. Peki Koronavirüsten korunmak için nasıl önlemler almalıyız? Neler yapmalıyız? Elerimizi yıkamak yeterli mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Marketten aldığımız paket ürünlerde virüs var mı, sebze meyveleri nasıl yıkamalıyız, asansöre, otobüse binince ne yapmalıyız, kıyafetlerimizde virüs var mı' gibi herkesin aklındaki sorulara yanıt verdi. İşte koronavirüsten korunma yolları...