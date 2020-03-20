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Haberler Galeri Koronavirüsten korunma rehberi! Neler yapmalıyız? İşte akla gelmeyen detaylar

Koronavirüsten korunma rehberi! Neler yapmalıyız? İşte akla gelmeyen detaylar

Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre Türkiye'de koronavirüs sayıları yüksek bir hızla artmaya devam ediyor. Peki Koronavirüsten korunmak için nasıl önlemler almalıyız? Neler yapmalıyız? Elerimizi yıkamak yeterli mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Marketten aldığımız paket ürünlerde virüs var mı, sebze meyveleri nasıl yıkamalıyız, asansöre, otobüse binince ne yapmalıyız, kıyafetlerimizde virüs var mı' gibi herkesin aklındaki sorulara yanıt verdi. İşte koronavirüsten korunma yolları...

Giriş Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma 13:09 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma 13:16
Koronavirüsten korunma rehberi! Neler yapmalıyız? İşte akla gelmeyen detaylar


KOLONYA VE DEZENFEKTAN KULLANIN
"Yüzde 60'tan 90'a kadar alkol derecesinin olması durumunda, bu 'zarflı' bir virüs olduğu için bunu ortamdan uzaklaştırabiliyoruz, elimizi temizleyebiliyoruz.

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Koronavirüsten korunma rehberi! Neler yapmalıyız? İşte akla gelmeyen detaylar


ELİNİZİ SIK SIK VE EN AZ 20 SANİYE YIKAYIN

Hapşırma gibi bir şey olursa elimizin çok hızlı şekilde su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmasını öneriyoruz. El hijyeni buradaki mücadelede en önemli unsur.


Koronavirüsten korunma rehberi! Neler yapmalıyız? İşte akla gelmeyen detaylar


HASTAYSANIZ MASKE TAKIN
Her yerde maske takan insanları görüyoruz. Şimdi maskeyi biz Bilim Kurulu olarak hastaların takmasını istiyoruz. Yayılma söz konusu olduğu zaman özellikle riskli kişilerde olmak üzere. Eğer çok dip dibe metroya, otobüse biniliyorsa oradaki o kişiler de maske takabilir.

MASKENİZE DOKUNMAYIN

Maske taktığınız zaman asla o maskeye dokunulmaz, o maskeyi düzeltmek için dokunmamanız gerekir. Hele ki çevreye dokundunuz, masaya, sandalyeye, kapı koluna, ondan sonra da maskenize dokundunuz, önce kendinizi enfekte edersiniz.

Koronavirüsten korunma rehberi! Neler yapmalıyız? İşte akla gelmeyen detaylar


ELDİVEN TAKMAYA GEREK YOK

Eldiven takanları görüyoruz. Eldivenle sadece kendini koruduğunu sanıyor ama kendini de korumuyor. Eldiven takan insan el hijyeni yapmıyor. Eldiven takan kişiler ne yapıyor? Ben havaalanında gördüm, eldiveni takıp o eliyle her tarafa dokunup sonra kendi maskesine dokunuyor. Kendilerini enfekte edecekler. Bu son derece önemli. Eldiven takmaya gerek yoktur. Yanınızda küçük bir kolonya taşıyın, dokunduktan hemen sonra sık sık el hijyeninizi sağlayın, en önemli şey budur. Eldiven kullanmayı bize (doktorlara) bırakın. Eldiven takan kişi elini yıkamıyor.

Koronavirüsten korunma rehberi! Neler yapmalıyız? İşte akla gelmeyen detaylar


ALIŞVERİŞTEN SONRA ELİNİZİ DEZENFEKTE EDİN

Markette makarna paketine, domatese, çevreye dokundunuz, bundan sonra el hijyeninizi sağlayacaksınız. Buradaki en önemli unsur, onun üstünde taşıdığı virüsten ziyade sizin elinizi ne sıkılıkta yıkadığınızla alakalı.

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