Koronavirüsten korunma zırhı: Doğru dezenfeksiyon

"HİÇBİR DEZENFEKTAN SU VE SABUNDAN DAHA ETKİLİ DEĞİLDİR"
Sabunun 20 saniye bol su ile kullanıldığında ellerdeki mikropları çok büyük ölçüde yok edeceğini anlatan Prof. Dr. Yorulmaz, böyle durumlarda antibakteriyel sabun kullanmaya gerek olmadığını dile getirdi.
Yorulmaz, antibakteriyel sabunların sık ve aşırı biçimde kullanıldıklarında ciltte bozulmalara, cildin incelmesine, çatlamasına, dış etkenlere daha hassas hale gelmesine neden olduğunu vurgulayarak, "Eğer içlerinde koku ya da renk vermek için kimyasal maddeler bulunuyorsa, o maddelere bağlı alerjilere, ellerde egzamalara neden olabilirler." diye konuştu.