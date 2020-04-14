Koronavirüsten korunma zırhı: Doğru dezenfeksiyon

Bulaşıcı hastalıklardan korunmada dezenfeksiyonun çok büyük fayda sağladığını belirten Yorulmaz, "Dezenfeksiyon öncesinde yüzeyin kirliliklerden temizlenmesi şarttır. Evin içine mikropların ayakkabılarımız, ellerimiz, giysilerimiz ve eve getirdiğimiz yiyecekler ile taşınmamasına azami özen göstermeliyiz. Hem kişisel temizliğimiz, hem evimiz için yapacağımız doğru dezenfeksiyon işlemi virüse karşı zırh olacaktır." dedi.

Faruk Yorulmaz, dezenfeksiyon uygulamalarında abartılı ve aşırı davranışların faydadan çok zarar getirebileceği uyarısında da bulundu.