Koronavirüsten korunmak isterken cildinize zarar vermeyin

Denizli Devlet Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Nuran Aktekin korona virüsün neden olduğu, ülkemizle birlikte tüm dünyayı etkileyen pandeminin, tüm toplum kesimlerinde ve özellikle sağlık çalışanlarında bazı cilt sorunlarında artışa neden olduğunu dile getiren Cildiye Uzmanı Dr. Nuran Aktekin, "El egzaması, maske ve sık dezenfektan kullanımına bağlı yüzde kızarıklık, soyulma hatta yaralanma ya da yüzdeki aknelerde alevlenme yakınmaları ile dermatoloji polikliniğine başvuruların bu süreçte fazlalaştı" dedi.