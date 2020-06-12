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Hayalini gerçeğe dönüştürdü! Doğayla iç içe, izole bir yaşam

İzmir'de yaşayan Ahmet Altın isimi genç, geçen yıl satın aldığı minibüsü karavana dönüştürdü. Koronavirüs salgını döneminde sık sık doğaya çıkan Altın, hem izole oluyor hem de doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 09:33 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 09:40
Hayalini gerçeğe dönüştürdü! Doğayla iç içe, izole bir yaşam

İzmir'de yaşayan saç tasarımcısı Ahmet Altın, satın aldığı minibüsünü karavana çevirerek hayalini gerçeğe dönüştürdü. İçine yatak, mutfak ve dolap da yerleştirdiği minibüsünde sıcak bir atmosfer oluşturan Altın, belli aralıklarla kampa giderek hayatın keyfini çıkarmaya başladı.

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Hayalini gerçeğe dönüştürdü! Doğayla iç içe, izole bir yaşam

Koronavirüs salgını sonrası, karavanı onun için adeta özgürlük oldu. Bu dönemi sıklıkla minibüsünde geçiren Altın, doğada izole bir yaşamla Covid-19'dan korundu.

Hayalini gerçeğe dönüştürdü! Doğayla iç içe, izole bir yaşam

Karavanında çayını ve kahvesini demleyen Altın, kitabını okuyup, bilgisayarında sevdiği film ve dizileri izleyerek dinlenme fırsatı yakaladı. Birçok kişinin hayali olan anları yaşayan Altın, yeşil doğanın keyfini sürüyor.

Hayalini gerçeğe dönüştürdü! Doğayla iç içe, izole bir yaşam

'ODANIZIN PENCERESİ, İSTEDİĞİNİZ YERE AÇILIYOR'
Karavan hikayesinin doğanın içinde olma isteğiyle başladığını belirten Ahmet Altın, "Koronavirüs salgınının da hayatının bir parçası olmasıyla birlikte hem insandan kaçış hem doğayla bütünleşmek için zaten yaptığımız bu yaşam stilini, daha sık yapmaya başladık. Açıkçası çok da iyi oldu. Hiçbir şekilde insanlarla etkileşimim olmadı. Pandemi ve sonrası için doğayla iç içe olmak, benim için çok güzel" dedi.

Hayalini gerçeğe dönüştürdü! Doğayla iç içe, izole bir yaşam

Karavanı kendilerinin yaptığını belirten Ahmet Altın, "Biz kendi zevkimize göre üretmek istedik. Arkadaşımla el birliğiyle 2 ay içinde tamamladık. İçimize sindi. Bu tarz bir karavan 30 bin liraya da elde edilebilir, 300 bin liraya da. Bu tamamen kişinin bütçesine bağlı. Mühim olan sizin ne kadar minimal yaşayabileceğiniz ya da beklentilerinizin ne olduğu.

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