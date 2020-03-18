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Koronaya karşı soğan sarımsak!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı antioksidan özelliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanan Taşköprü Sarımsağı, koruyucu önleyici olarak da kullanılmaya başlandı. Prof. Dr. Nilay Çöplü, "Genel anlamda bağışıklık sistemini güçlendirmek hastalıklarda çok önemlidir. Sarımsak, soğan gibi C vitamini içeren gıdaların alınması da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine faydalı olur. Ancak özellikle korona virüse karşı etkisinin olduğunu söyleme yanlış olur" dedi.

Giriş Tarihi: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:30
Koronaya karşı soğan sarımsak! Uzmanı önerdi
Koronaya karşı soğan sarımsak! Uzmanı önerdi

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsten korunmak için vatandaşlar çeşitli yollara başvuruyor. Bazı vatandaşlarda aktarlara giderek bağışıklık sistemini güçlendiren doğal ürünler alarak kullanıyor.

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Koronaya karşı soğan sarımsak! Uzmanı önerdi
Koronaya karşı soğan sarımsak! Uzmanı önerdi

"TOPLU ALANLARDAN UZAK DURULMASI GEREKİYOR"
Tüm Dünya'yı etkisi altına alan Korona Virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Çöplü, virüsün insanlar arasında daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla toplu alanlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Koronaya karşı soğan sarımsak! Uzmanı önerdi
Koronaya karşı soğan sarımsak! Uzmanı önerdi

Korona virüsünün dayanıksız bir virüs olduğunu belirten Prof. Dr. Çöplü, dengeli beslenme konusunda da dikkat çekerek, sarımsak ve soğan gibi bağışıklık sistemini güçlendiren gıda maddelerinin tüketilmesini önerdi.
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Çöplü, Covid- 19 virüsünün Aralık ayında ortaya çıkan bir hastalık olduğunu anımsatarak, Korona virüsünün insanlarda hastalık yapmayan bir virüs türü olduğunu ve bu nedenle isminin Covid-19 olarak adlandırıldığını kaydetti.

Koronaya karşı soğan sarımsak! Uzmanı önerdi
Koronaya karşı soğan sarımsak! Uzmanı önerdi

"VİRÜS HAVADA ASILI KALABİLİYOR"
Dünya'da 120 bin korona vak'asına rastlandığını ve ölü sayısının da 5 bine yaklaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Nilay Çöplü, "Korona virüsü zarflı ve dayanıksız bir virüs çeşidi. Ortamda çok uzun süre dayanıklı şekilde duramıyor. Alkole, çamaşır suyuna ve temizliğe duyarlı bir virüs. Temizlik yapıldığında ortadan kaldırılabilir ancak damlacık yolu ile bulaşıyor.

Koronaya karşı soğan sarımsak! Uzmanı önerdi
Koronaya karşı soğan sarımsak! Uzmanı önerdi

Damlacık dediğimiz şey ise hastanın öksürürken ortaya saçtığı tükürük parçacıklarıdır. Virüs bunlarla beraber havada asılı kalabiliyor. Ağız, burun yoluyla bulaşması çok basit oluyor. Hasta kişilerin maske takmaları hapşırırken veya öksürürken ağızlarını kapatmaları hiçbir şey yapamıyorlarsa arkalarını dönmeleri gerekiyor. Ellerine hapşırırlarsa, elleri ile tuttukları kapı kolu veya masa sandalye gibi yerlerden bir başkasına bulaşmasına yol açabilir" dedi.

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