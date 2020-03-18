Koronaya karşı soğan sarımsak!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı antioksidan özelliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanan Taşköprü Sarımsağı, koruyucu önleyici olarak da kullanılmaya başlandı. Prof. Dr. Nilay Çöplü, "Genel anlamda bağışıklık sistemini güçlendirmek hastalıklarda çok önemlidir. Sarımsak, soğan gibi C vitamini içeren gıdaların alınması da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine faydalı olur. Ancak özellikle korona virüse karşı etkisinin olduğunu söyleme yanlış olur" dedi.