Koronaya karşı soğan sarımsak!

Korona virüsünün dayanıksız bir virüs olduğunu belirten Prof. Dr. Çöplü, dengeli beslenme konusunda da dikkat çekerek, sarımsak ve soğan gibi bağışıklık sistemini güçlendiren gıda maddelerinin tüketilmesini önerdi.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Çöplü, Covid- 19 virüsünün Aralık ayında ortaya çıkan bir hastalık olduğunu anımsatarak, Korona virüsünün insanlarda hastalık yapmayan bir virüs türü olduğunu ve bu nedenle isminin Covid-19 olarak adlandırıldığını kaydetti.