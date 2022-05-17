Korsan yazılımla 10 milyon liralık vurgun

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye genelinde 'bilişim sistemlerini kullanarak' hırsızlık suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin, vatandaşların cep telefonlarına korsan yazılım göndererek mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdiği, vatandaşları telefonla arayıp, kendilerini bankadan aradıklarını belirtip, güven kazandıktan sonra şifreleri alıp, banka hesaplarından başka banka hesaplarına paraları transfer ettiklerini belirledi.