Korsan yazılımla 10 milyon liralık vurgun

Şüphelilerin bu yöntemle 3 ayda Türkiye genelinde çok sayıda vatandaştan 10 milyon lira vurgun yaptıkları saptandı. Polis, şüphelilere yönelik Denizli merkezli İstanbul, Mersin, Konya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınıp, Denizli'ye getirildi.