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Haberler Galeri Korsan yazılımla 10 milyon liralık vurgun

Korsan yazılımla 10 milyon liralık vurgun

Denizli merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, vatandaşların cep telefonlarına korsan yazılım göndererek mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip, 10 milyon liralık vurgun yapan organize suç örgütü üyesi 7 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 17:35 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 17:35
Korsan yazılımla 10 milyon liralık vurgun

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye genelinde 'bilişim sistemlerini kullanarak' hırsızlık suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin, vatandaşların cep telefonlarına korsan yazılım göndererek mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdiği, vatandaşları telefonla arayıp, kendilerini bankadan aradıklarını belirtip, güven kazandıktan sonra şifreleri alıp, banka hesaplarından başka banka hesaplarına paraları transfer ettiklerini belirledi.

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Korsan yazılımla 10 milyon liralık vurgun

Şüphelilerin bu yöntemle 3 ayda Türkiye genelinde çok sayıda vatandaştan 10 milyon lira vurgun yaptıkları saptandı. Polis, şüphelilere yönelik Denizli merkezli İstanbul, Mersin, Konya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınıp, Denizli'ye getirildi.

Korsan yazılımla 10 milyon liralık vurgun

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Baran Yasin Öztürk, Harun Dikpınar, Recep Aydın, Uğur Özdemir, Yakup Atmaz, Ali Köse ve Mustafa Özteke tutuklandı.

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