Kovid-19 ‘a karşı en çok ne tüketmeliyiz? Baharatların bağışıklık sistemine etkileri...

Kaya, "Eski çağlardan beri kullanılan baharatlar yemeklere kattıkları tat ve kokuları nedeniyle yaygın olarak tercih edilirler. Baharatlar yemeklerde mikroorganizma faaliyetlerini engeller veya azaltır. Aynı zamanda baharatlar, antioksidan, antiseptik etkileri nedeniyle hastalıklara karşı koruyucu oldukları için günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Bağışıklığı güçlendiren birçok baharat vardır" diyerek bunları şöyle sıraladı: