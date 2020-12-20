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Haberler Galeri Kovid-19 ‘a karşı en çok ne tüketmeliyiz? Baharatların bağışıklık sistemine etkileri...

Kovid-19 ‘a karşı en çok ne tüketmeliyiz? Baharatların bağışıklık sistemine etkileri...

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeye devam ederken uzmanlar, vücut bağışıklılığın önemine vurgu yaparak bağışıklığı güçlendiren birçok baharatın bulunduğunu belirttiler. Peki hangi baharatları tüketmek gerekiyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 12:42 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 12:47
Kovid-19 ‘a karşı en çok ne tüketmeliyiz? Baharatların bağışıklık sistemine etkileri...

Baharatların vücudun bağışıklılık sistemi üzerine etkilerini değerlendiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya: eski çağlardan beri kullanılan baharatların yemeklere kattıkları tat ve kokuları nedeniyle yaygın olarak tercih edildiğini belirterek bağışıklığı güçlendiren birçok baharat bulunduğunu söyledi.

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Kovid-19 ‘a karşı en çok ne tüketmeliyiz? Baharatların bağışıklık sistemine etkileri...

Kaya, "Eski çağlardan beri kullanılan baharatlar yemeklere kattıkları tat ve kokuları nedeniyle yaygın olarak tercih edilirler. Baharatlar yemeklerde mikroorganizma faaliyetlerini engeller veya azaltır. Aynı zamanda baharatlar, antioksidan, antiseptik etkileri nedeniyle hastalıklara karşı koruyucu oldukları için günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Bağışıklığı güçlendiren birçok baharat vardır" diyerek bunları şöyle sıraladı:

Kovid-19 ‘a karşı en çok ne tüketmeliyiz? Baharatların bağışıklık sistemine etkileri...

"Kırmızı Biber: Antioksidan kapasitesi yüksektir, bağışıklık sistemini destekler. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.
Kekik: Antiseptik özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Kekik yağı en güçlü doğal antimikrobiyallerden biridir, bu nedenle boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Antioksidan kapasitesi yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bronşit tedavisinde kullanılır.
Zencefil: Bağışıklık sistemini güçlendiren antienflamatuar etkisi yüksek olan zencefil, gribin iyileşmesini hızlandırır, egzersize bağlı kas ağrısını azaltır.

Kovid-19 ‘a karşı en çok ne tüketmeliyiz? Baharatların bağışıklık sistemine etkileri...

Zerdeçal: İçerisindeki kurkumin sayesinde inflamasyonun azalmasını destekler, obezite ve obezite ile ilişkili hastalıklarda tedavi edici faktörlere katkı sağlayabilecek güçlü anti inflamatuar faaliyetleri vardır. Kansere karşı koruyucudur. Bağışıklığı güçlendirip grip ve soğuk algınlığına karşı korur.
Karabiber: Güçlü bir antioksidandır. Soğuk algınlığını hafifletir. Antibakteriyeldir.

Kovid-19 ‘a karşı en çok ne tüketmeliyiz? Baharatların bağışıklık sistemine etkileri...

Tarçın : Kan şekeri dengesini sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı daha iyi bir şekilde savaşmasını sağlar. Antimikrobiyal etki gösterir, soğuk algınlığı ve gripten korur. Bronşit tedavisinde ve kronik öksürüğün iyileşmesinde etkilidir."

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