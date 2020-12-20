Kovid-19 ‘a karşı en çok ne tüketmeliyiz? Baharatların bağışıklık sistemine etkileri...

"Kırmızı Biber: Antioksidan kapasitesi yüksektir, bağışıklık sistemini destekler. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.
Kekik: Antiseptik özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Kekik yağı en güçlü doğal antimikrobiyallerden biridir, bu nedenle boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Antioksidan kapasitesi yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bronşit tedavisinde kullanılır.
Zencefil: Bağışıklık sistemini güçlendiren antienflamatuar etkisi yüksek olan zencefil, gribin iyileşmesini hızlandırır, egzersize bağlı kas ağrısını azaltır.