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Haberler Galeri Kovid aşısı gripten korur mu? Grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu?

Kovid aşısı gripten korur mu? Grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu?

Mevsim değişimi ve sonbaharın gelmesi ile birlikte grip vakaları da görülmeye başladı. Belirtileri koronavirüs ile benzerlik gösteren grip için aşılar eczanelere gelmeye başladı. Peki kovid-19 aşısı yaptıranların grip aşısı yaptırmaları gerekiyor mu? Kovid aşısı gripten korur mu? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 16:27 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 16:28
Kovid aşısı gripten korur mu? Grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu?
Kovid aşısı gripten korur mu? Grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu?

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 aşılarının gripten, grip aşısının da koronavirüsten korumayacağına dikkati çekerek, "Bu anlamda Kovid-19 aşısı yaptıranların, gribe yakalanmamak için ayrıca grip aşısı yaptırması gerekiyor." dedi.

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Kovid aşısı gripten korur mu? Grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu?
Kovid aşısı gripten korur mu? Grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu?

Oğuztürk, yaptığı açıklamada, grip ve Kovid-19 virüsünün bulaşma yollarının aynı olduğunun altını çizerek, maske, mesafe gibi tedbirlere uyumun azalmasının grip vakalarının da görülmesine yol açtığını söyledi.

Kovid aşısı gripten korur mu? Grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu?
Kovid aşısı gripten korur mu? Grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu?

Ağustosun ortasından itibaren grip vakalarıyla karşılaşmaya başladıklarını aktaran Oğuztürk, havaların soğumasıyla kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirildikçe grip vakalarında da artış görülebileceğini belirtti.

Kovid aşısı gripten korur mu? Grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu?
Kovid aşısı gripten korur mu? Grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu?

Oğuztürk, özellikle riskli gruptaki kişilere grip aşısı olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Grip, pandemi oluşturmasa dahi özellikle kış aylarında her yaş grubu için tehdit oluşturuyor. Tansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda, KOAH ve diğer akciğer hastalığı olan kişilerde, kanser hastalarında, bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde grip hastalığı diğer insanlara göre daha ölümcül olabiliyor. Bu anlamda 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar, hatta genç yaşta dahi olsa bu tür problemleri olanlar grip aşısı yaptırırlarsa hastalığı hafif veya şikayetsiz olarak atlatabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kovid aşısı gripten korur mu? Grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu?
Kovid aşısı gripten korur mu? Grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu?

Grip aşılarının ciddi bir yan etkisi olmadığını ve 6 aydan küçük bebekler dışında herkese yapılabileceğini anlatan Oğuztürk, "Grip aşısını yaptırırken bazı kriterlere uymak gerekiyor. Yüksek ateşli hastalığınızın olduğu dönemde grip aşısı yaptırmamalısınız. Yumurta alerjiniz varsa yine grip aşısı yaptırmamalısınız." diye konuştu.

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