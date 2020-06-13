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Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak
Normalde mayıs doğumlu olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth için doğum günü geçidi yapılacak. İngilizler tarafından haziranın ikinci haftasında kutlanan doğum günü, 20 dakika içinde yapılacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 13:33
Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 13:38
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak
Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü doğum gününü kutlamak için yapılan ve bu yıl 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Trooping the Colour geçidi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ilk defa farkıl şekilde gerçekleşecek.
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak
Buckingham Sarayı tarafından yapılan duyuruda bu yıl Trooping The Colour adlı geçit ve kutlamanın corona virüs salgını nedeniyle eskisi gibi yapılmayacağı duyuruldu.
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak
Bu yıl tören sadece 20 dakika sürecek ve Windsor Şatosu'nda yapılacak.
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak
Kraliçe, bir askeri birlik tarafından selamlanacak. Sonra da aralarında sosyal mesafe bulunan bir müzisyen grubu kısa bir performans sergileyecek.
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak
Sonra da aileden bazı üyelerin kısa bir selamlamasının ardından tören bitecek.