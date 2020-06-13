  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak

Normalde mayıs doğumlu olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth için doğum günü geçidi yapılacak. İngilizler tarafından haziranın ikinci haftasında kutlanan doğum günü, 20 dakika içinde yapılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 13:33 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 13:38
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak

Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü doğum gününü kutlamak için yapılan ve bu yıl 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Trooping the Colour geçidi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ilk defa farkıl şekilde gerçekleşecek.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak

Buckingham Sarayı tarafından yapılan duyuruda bu yıl Trooping The Colour adlı geçit ve kutlamanın corona virüs salgını nedeniyle eskisi gibi yapılmayacağı duyuruldu.

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak

Bu yıl tören sadece 20 dakika sürecek ve Windsor Şatosu'nda yapılacak.

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak

Kraliçe, bir askeri birlik tarafından selamlanacak. Sonra da aralarında sosyal mesafe bulunan bir müzisyen grubu kısa bir performans sergileyecek.

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak
Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit! 94'ncü yaş günü 20 dakika içinde kutlanacak

Sonra da aileden bazı üyelerin kısa bir selamlamasının ardından tören bitecek.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kefirin faydaları saymakla bitmiyor! Uzmanından kefiri sofranızdan eksik etmeyin uyarısı
Kefirin faydaları saymakla bitmiyor! Uzmanından "kefiri sofranızdan eksik etmeyin" uyarısı
  • SON DAKİKA