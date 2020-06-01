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Kraliçe Elizabeth 70 gün sonra görüntülendi! Sosyal mesafeyi ihmal etmedi
Kraliçe Elizabeth 70 gün sonra görüntülendi! Sosyal mesafeyi ihmal etmedi
Kraliçe Elizabeth 70 gün sonra at üstünde görüntüledi. Karantinada ilk kez görüntülenen Kraliçe, 94 yaşına rağmen at binerken görüldü. Hafta sonunun tadını çıkaran Elizabeth, sosyal mesafeyi de ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 12:11
Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 12:24
Kraliçe Elizabeth 70 gün sonra görüntüledi! Sosyal mesafeyi ihmal etmedi
Koronavirüs salgını nedeniyle Windsor Kalesi'nde kendini karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, izolasyonun 70'inci gününde ilk kez görüntülendi.
Kraliçe Elizabeth 70 gün sonra görüntüledi! Sosyal mesafeyi ihmal etmedi
94 yaşındaki Kraliçe, hafta sonu en sevdiği kraliyet rezidansının bahçesinde 14 yaşındaki midilli atı Balmoral Fern ile fotoğraflandı.
Kraliçe Elizabeth 70 gün sonra görüntüledi! Sosyal mesafeyi ihmal etmedi
At sevgisiyle bilinen ve safkan yarış atı yetiştiricisi olan Kraliçe, Windsor Kalesi'nde izolasyon günlerine başladığından beri hiç ata binerken görülmemişti. Başına renkli bir tülbent taktığı görülen Kraliçe, güneşli hafta sonunun tadını çıkardı.
Kraliçe Elizabeth 70 gün sonra görüntüledi! Sosyal mesafeyi ihmal etmedi
Sarayın baş seyisi Terry Pendry ile birlikte at sürme keyfi yaşayan Kraliçe'nin sosyal mesafeye önem vermesi dikkatlerden kaçmadı.
Kraliçe Elizabeth 70 gün sonra görüntüledi! Sosyal mesafeyi ihmal etmedi
Kraliçe, en son 19 Mart'ta Buckingham Sarayı'ndan Windsor Kalesi'ndeki evine giderken otomobilde görüntülenmişti.Kraliçe, planlanan ayrılışından bir gün önce resmi görevlerini yerine getirmiş, ancak Başbakan Boris Johnson ile haftalık görüşmesini yüz yüze değil telefonda yapmıştı.