Kraliçe Elizabeth 70 gün sonra görüntülendi! Sosyal mesafeyi ihmal etmedi

Kraliçe, en son 19 Mart'ta Buckingham Sarayı'ndan Windsor Kalesi'ndeki evine giderken otomobilde görüntülenmişti.Kraliçe, planlanan ayrılışından bir gün önce resmi görevlerini yerine getirmiş, ancak Başbakan Boris Johnson ile haftalık görüşmesini yüz yüze değil telefonda yapmıştı.