Kredi kartı bilgilerini koruma yöntemleri neler? İşte internet alışverişinde yapmanız ve yapmamanız gerekenler...

EKSTRA DOĞRULAMA

İki aşamalı kimlik doğruma yöntemleri birçok sitede var. Bu sistemler, şifrenizin yanında cep telefonunuza gelen bir kodun da girilmesini istiyor. Sanal korsanların hesaplarınıza erişmesini oldukça güçleştiren bu yöntem pek çok açıdan veri güvenliğinizi sağlıyor.