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Kredi kartı bilgilerini koruma yöntemleri neler? İşte internet alışverişinde yapmanız ve yapmamanız gerekenler...

Türkiye'de yüzbinlerce kişinin kredi kartıyla ilgili bilgilerin çalındığı haberi panik yarattı. Bakan Sayan, "Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil" diyerek insanları rahatlattı. Peki kart bilgilerimizi korumak mümkün mü? Sizin için araştırdık...

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 21:03
Kredi kartı bilgilerini koruma yöntemleri neler? İşte internet alışverişinde yapmanız ve yapmamanız gerekenler...

GELECEĞE BAKIŞ - ERMAN AZAR

İnternetten alışveriş büyük kolaylıklar sağlamasının yanında, çok önemli riskleri de beraberinde getiriyor. Türkiye'de 463 bin kişinin kredi kartı bilgilerinin çalındığıyla ilgili haberler gündeme bomba gibi düştü. Açıklamalar peş peşe geldi

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Kredi kartı bilgilerini koruma yöntemleri neler? İşte internet alışverişinde yapmanız ve yapmamanız gerekenler...

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Türkiye'de tüm ödeme kartlarının, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı "güncel uluslararası standartlarla" korunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır" denildi.

Kredi kartı bilgilerini koruma yöntemleri neler? İşte internet alışverişinde yapmanız ve yapmamanız gerekenler...

6 HANELİ BANKA KODU
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, bankalarla iletişime geçildiğini kaydederek, "Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil" dedi.

Kredi kartı bilgilerini koruma yöntemleri neler? İşte internet alışverişinde yapmanız ve yapmamanız gerekenler...

Kredi kartı bilgilerinin tamamı olmaksızın 'Bank Identification Code' yani banka kodu denilen ilk 6 haneli kod ile kişi isimlerinin yer aldığını gördüklerini belirten Sayan, "Bankalarla iletişime geçildi. Bütün alışveriş sitelerinde kullanıcıların güvenlik önlemi almasını önemsiyoruz. Alışverişlerde sanal kart kullanımını ve bunun limitini kendinizin belirlemesini şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

Kredi kartı bilgilerini koruma yöntemleri neler? İşte internet alışverişinde yapmanız ve yapmamanız gerekenler...

EKSTRA DOĞRULAMA
İki aşamalı kimlik doğruma yöntemleri birçok sitede var. Bu sistemler, şifrenizin yanında cep telefonunuza gelen bir kodun da girilmesini istiyor. Sanal korsanların hesaplarınıza erişmesini oldukça güçleştiren bu yöntem pek çok açıdan veri güvenliğinizi sağlıyor.

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