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Haberler Galeri Kruvaziyer gemisi "Viking Orion Bodrum'a demirledi!

Kruvaziyer gemisi "Viking Orion Bodrum'a demirledi!

"Viking Orion" isimli dev kruvaziyer gemi, sezon hazırlıkları kapsamında mürettebat değişimi ve ikmal için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 18:25 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 18:26
Kruvaziyer gemisi Viking Orion Bodrum'a demirledi!

Hırvatistan'ın Rijeka Limanı'ndan gelen 227 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştırıldı.

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Kruvaziyer gemisi Viking Orion Bodrum'a demirledi!

Limanda 12 gün kalması planlanan gemiden 20 dolayında personelin ayrılacağı, 300 kadar yeni yabancı personelin alınacağı belirtildi. Personelin gemiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında farklı günlerde ve gruplar halinde alınacağı kaydedildi.

Kruvaziyer gemisi Viking Orion Bodrum'a demirledi!

Norveç bayraklı "Viking Orion"a, erzakın yanı sıra 123 ton akaryakıt ikmali de yapılacağı ifade edildi.

Kruvaziyer gemisi Viking Orion Bodrum'a demirledi!

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, kruvaziyer turizminde yavaş yavaş hareketlilik yaşanmaya başlandığını söyledi.

Kruvaziyer gemisi Viking Orion Bodrum'a demirledi!

Yaklaşık 930 yolcu kapasiteli gemi, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cebelitarık'a gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

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