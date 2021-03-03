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Haberler Galeri Küçük çocuğun hayalini gerçekleştirdi! Dünya hayran kaldı

Küçük çocuğun hayalini gerçekleştirdi! Dünya hayran kaldı

Küçük bir çocuğun ağaç ev hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvayan baba, tüm dünyanın hayran kaldığı ağaç evin inşasına başladı. Evin her aşamasını kameraya kaydeden kişi, evi bitirdikten sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede tüm dünyaya hızla yayılan ağaç ev, görenleri hayretlere düşürdü. İşte herkesin beğenisini kazanan o anlar...

Giriş Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 14:17 Güncelleme Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 14:17
Küçük çocuğun hayalini gerçekleştirdi! Dünya hayran kaldı

Kızına yeni yatak alarak sürpriz yapmak yerine kendisi yapmaya karar verdi.

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Küçük çocuğun hayalini gerçekleştirdi! Dünya hayran kaldı

İşte adım adım yatağın yapılışı...

Küçük çocuğun hayalini gerçekleştirdi! Dünya hayran kaldı
Küçük çocuğun hayalini gerçekleştirdi! Dünya hayran kaldı
Küçük çocuğun hayalini gerçekleştirdi! Dünya hayran kaldı
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