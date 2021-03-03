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Küçük çocuğun hayalini gerçekleştirdi! Dünya hayran kaldı

Küçük bir çocuğun ağaç ev hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvayan baba, tüm dünyanın hayran kaldığı ağaç evin inşasına başladı. Evin her aşamasını kameraya kaydeden kişi, evi bitirdikten sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede tüm dünyaya hızla yayılan ağaç ev, görenleri hayretlere düşürdü. İşte herkesin beğenisini kazanan o anlar...