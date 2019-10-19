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Kudüs şairi Nuri Pakdil'e veda!

Türk edebiyatının önemli isimlerinden 'Kudüs Şairi' olarak bilinen şair/yazar Nuri Pakdil, dün 85 yaşında hayatını kaybetti. Nuri Pakdil'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Usta yazar Nuri Pakdil, bugün Taceddin Dergahı'nda toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 17:08 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 17:11
Kudüs şairi Nuri Pakdil'e veda!

Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Nuri Pakdil, 85 yaşında hayatını kaybetti.

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Kudüs şairi Nuri Pakdil'e veda!

Türk edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan, Sezai Karakoç'la süren büyük akımın üçüncü halkası olarak gösterilen Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kudüs şairi Nuri Pakdil'e veda!

Nuri Pakdil, ikindi namazına müteakip Ankara'da, Taceddin Dergahı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kudüs şairi Nuri Pakdil'e veda!

Nuri Pakdil'i sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kudüs şairi Nuri Pakdil'e veda!
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