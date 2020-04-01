Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, ilkbaharla renklendi

Manisa'da binlerce yıl önce patlayan volkanların sönmüş lav kalıntılarıyla ilginç coğrafi oluşumları bulunan Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, ilkbaharla birlikte siyahın canlı renklerle buluşmasına ev sahipliği yapıyor.
Giriş Tarihi: 1 Nisan 2020 Çarşamba 12:43
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Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde bölgedeki sönmüş lav kalıntıları nedeniyle "Yanık Ülke" olarak tanımladığı jeoparkta, binlerce yıl öncesi lav akıntıları sonucu oluşan bazalt kayaların koyu renkleri, yemyeşil kırlar, ağaç ve bitkilerin açtığı çiçeklerle birleşti.