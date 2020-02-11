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Kula Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü
Manisa'nın Kula ilçesinde, UNESCO sertifikalı Kula Salihli Volkanik Jeoparkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Giriş Tarihi: 11 Şubat 2020 Salı 13:10
Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2020 Salı 13:19
Manisa'nın Kula ilçesinde, UNESCO sertifikalı Kula Salihli Volkanik Jeoparkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı jeopark, yağan karla beyaza büründü. Sönmüş lav kalıntılarıyla oluşan bazalt kayaları, kar yağışı sonrası havadan görüntülendi.
Yükseklikleri 20 ila 160 metre arasında değişen volkan konileri, koyu renkli bazalt kayalar ve kızılçam ağaçları, beyaz örtüyle bütünleşti.
Kar altındaki jeoparkı ziyaret edenler, yürüyüş yaptı, tırmanma köprülerini kullandı ve çeşitler oyunlar oynadı.
Uşak Trekking Kulübü sporcuları da jeopark alanını ziyaret etti.