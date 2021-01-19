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Haberler Galeri Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü

Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü

Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Jeopark, karlı manzarasıyla da fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 14:31
Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü

Volkanik kalıntılarla ilginç coğrafi şekillere ev sahipliği yapan ve antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

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Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü

Yükseklikleri 20 ila 160 metre arasında değişen volkan konileri, koyu renkli bazalt kayalar ve kızılçam ağaçları, beyaz örtüyle bütünleşti.

Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü

Jeopark, karlı manzarasıyla da fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü
Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü
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