Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü

Volkanik kalıntılarla ilginç coğrafi şekillere ev sahipliği yapan ve antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.