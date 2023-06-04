Kulağında çıkan görenleri şoke etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Kulağında çıkan görenleri şoke etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Yaşadığı kulak rahatsızlığı sonucu doktoran giden adam duydukları karşısında şoke oldu. Kulağından çıkan görenleri şok ederken o anlar ise kare kare paylaşıldı.