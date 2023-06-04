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Haberler Galeri Kulağında çıkan görenleri şoke etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Kulağında çıkan görenleri şoke etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Yaşadığı kulak rahatsızlığı sonucu doktoran giden adam duydukları karşısında şoke oldu. Kulağından çıkan görenleri şok ederken o anlar ise kare kare paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 4 Haziran 2023 Pazar 11:43 Güncelleme Tarihi: 4 Haziran 2023 Pazar 12:43
Kulağında çıkan görenleri şoke etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.

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Kulağında çıkan görenleri şoke etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

Kulağında çıkan görenleri şoke etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

Kulağında çıkan görenleri şoke etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.

Kulağında çıkan görenleri şoke etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
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