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Kulağında çıkan görenleri şoke etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
Kulağında çıkan görenleri şoke etti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
Yaşadığı kulak rahatsızlığı sonucu doktoran giden adam duydukları karşısında şoke oldu. Kulağından çıkan görenleri şok ederken o anlar ise kare kare paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 4 Haziran 2023 Pazar 11:43
Güncelleme Tarihi: 4 Haziran 2023 Pazar 12:43
Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.
Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.
Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.
Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.