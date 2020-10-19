Kulağından çıkanı görünce şoke oldular!
Kulağındaki rahatsızlık nedeniyle doktora gitti! Kulağında çıkanı gördüğünde ise şoke oldu. O anlar kare kare objektiflere böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:21
Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:21
Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.
Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.
Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.
Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.