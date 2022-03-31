Kulağından çıkanı görünce şoke oldular!

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti. Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi. Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti. Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti. Rusya'da bir kadın, geçtiğimiz haftalarda yüzünün çeşitli yerlerinde lekelenmeler olduğu şikayetiyle doktora gitti. İsmini vermek istemeyen hasta, ilk önce sol gözünün altında oluşan küçük şişliği ciddiye almadı. Ancak 10 gün sonra üst dudağı da şişince hemen doktora gitti. Doktorların yaptığı incelemelerin ardından yüzündeki şişlik ve lekelerin aslında Dirofilaria denilen canlı bir parazit kurt olduğunu ve cildinin altında büyüdüğünü ve hareket ettiğini öğrendi. Peki bu kurt genç kadının yüzüne nasıl girdi? Rostov Devlet Tıp Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Natalia Pshenichnaya'ya göre her şey sivrisinek ısırığı ile başladı! Sivrisinekler, köpek ve benzeri hayvanlardaki parazit larvaları ısırarak genç kadının kan dolaşımına ulaştırdı. Parazit zamanla büyüdü ve sonunda cildinin altında hareket etmeye başladı. Dış basında yer alan haberlere göre, genç kadını tedavi eden Dr. Vladimir Kartashev, daha önce buna benzer 10 vaka daha yaşadığını belirtti ve genç kadının da tedavi edildiğini söyledi. Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından çıkanlar hayrete düşürdü. Kulağından örümcek çıkan çocuk hayrete şaşkına döndü... Kulak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından örümcek çıktı. Kulağına sıvı damlatılır damlatılmaz kulağın içinden çıkan örümcek şaşkınlığa uğrattı. Çinli adamın burnundan çıkan devasa sülük görenleri şaşırttı Çin'de günlerdir süren burun kanaması sonrasında hastaneye gitmeye karar veren adamın burnundan devasa bir sülük çıkartıldı. Sırtındaki yağ bezesinden rahatsız olan kadın, YouTube'un fenomen doktoruna gitti. Sırtından çıkanlarsa görenleri şoke etti. İşte o operasyonun ilginç anları... 20 YIL BÖYLE YAŞADI... 20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı. 20 yıl sonra destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada pilar kist olduğunu söyledi. İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Pilar kistin genelde saç köklerinin etrafında büyüdüğünü ve kafa derisinde ortaya çıktığını söyleyen Dr. Lee, 'Tedavi genellikle kozmetik nedenlerden ötürüdür. İnsanlar bu görünümden hoşlanmazlar ve kistin çıkarılmasıyla iyileşirler' dedi. SİYAH NOKTA SANIP SIKTI! Kanser tedavisi gören yaşlı kadının yıllarca siyah nokta sandığı şey bakın neymiş... Kızı bir gün annesinin gözünün hemen kenarındaki disk şeklinde bir siyah nokta fark etti. Vakit kaybetmeden doktora giden kadına hemen müdahale edildi. Zaten tedavi gördüğü hastanenin doktoru, küçük bir kesiyle şakağındaki kitleyi aldı. Vakit kaybetmeden doktora giden kadına hemen müdahale edildi. Zaten tedavi gördüğü hastanenin doktoru, küçük bir kesiyle şakağındaki kitleyi aldı. Yaşama sevinciyle dolu olan bu yaşlı kadın, 'Önümüzdeki hafta partide güzel görünmek istiyorum' diye espriler yaptı. Doktoru Sandra Lee, geçen hafta, yaşlı kadının sol kulağının üst sarmalından da cilt kanserine neden olan bir dokunun alındığını söyledi. Doktoru; 'Hastanın kızı, vakit kaybetmeden bu büyük disk şeklindeki siyah noktayı işaretleyip annesini bize getirdi' dedi. Aynı zamanda doktor, bu hastayla beraber onca vakit geçirmemize rağmen aslında gözümden böyle bir şey kaçmazdı ama...' dediği de gözlerden kaçmadı. BU SİYAH NOKTA BAŞKA SİYAH NOKTA Dillere destan olacak büyüklükteki bu siyah nokta görüldüğü üzere cilt dokusunu tamamen kabartmış durumda. 4,5 yıl önce kulaklarını deldirten Amber Rega, kulaklarının arkasında yumru oluşmaya başladığını söyledi. Üzüm büyüklüğüne ulaşan yumruların her geçen gün biraz daha büyüdüğünü belirten Rega, artık onlardan kurtulmak için Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı Kulaklarında keloid olan 29 yaşındaki Amber Rega, yıllarca bu şekilde yaşadıktan sonra, onlardan kurtulmaya karar verdi. 4,5 yıl önce kulaklarını deldirtmeyi düşündüğünü söyleyen Rega, kulaklarının arkasında yumru oluşmaya başladığını söyledi. Üzüm büyüklüğüne ulaşan yumruların her geçen gün biraz daha büyüdüğünü söyleyen Amber Rega, artık onlardan kurtulmak istediğini söyledi. Çok şiddetli ağrılarının olduğunu ve kulaklarının sürekli ısındığını kaydeden Amber, bu yüzden de Doktor Sandra Lee'nin kapısını çalmaya karar verdi. Kulaklarını deldirtirken kıkırdaklarının parçalanması üzerine keloid oluştuğunu belirten Amber, bir dermatolog bulduğunu ancak ücreti yüksek olduğu için kulaklarını saklamaya karar verdi. Yıllar sonra Dr. Lee'nin adını duyan Amber Rega, kulaklarındaki keloidden kurtuldu. Bir çiftlikte yaşayan adam, internet üzerinden 4 adet deve kuşu yumurtası alıyor. Aldığı satıcı %50 ihtimalle aldığı yumurtalardan deve kuşu doğabileceğini belirtiyor. Normal bir yumurtanın 14 katı ağırlıkta olan bu deve kuşu yumurtalarının sadece birinden yavru doğuyor. İlk başta yaşayıp yaşayamayacağından emin olamıyor çünkü yavru son derece güçsüz ve yumurtadan çıkarken yardıma ihtiyacı oluyor. Aradan zaman geçiyor ve yavruya iyi bakılıyor yürümeye başlıyor. Cinsiyetini bilmeseler de adını Paul koyuyorlar. (Doğduktan 2 hafta sonra) Paul'un 6 haftalık hali! Gittikçe büyümeye ve renk değiştirmeye başlıyor. Ancak Paul bir şekilde enfeksiyon kapıyor ve bir gecede yürümekte zorluk çekmeye başlıyor, hiçbir şey yemiyor ve içmiyor. Hemen veterinere götürüyorlar ancak veteriner durumunun çok kötü olduğunu ve hayatta kalmayı başarmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor. Tabii ki Paul pes etmiyor ve 2 haftalık bir süreç sonunda eski sağlığına kavuşuyor. Çiftlikteki diğer hayvanlarla da hemen kaynaşan Paul'un en yakın arkadaşları ise tavuklar! Sahibi, tavuklarla çok vakit geçiren Paul'un muhtemelen bir kimlik krizi yaşadığını ve kendini tavuk sanıyor olabileceğini söylüyor. Tavuk mu köpek mi yoksa insan mı olduğundan çok emin olamadığını belirtiyor. Gün geçtikçe büyüyen Paul şu an çiftlikte ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürüyor!