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Haberler Galeri Kulağından çıkanlar görenleri şoke etti

Kulağından çıkanlar görenleri şoke etti

Kulağındaki rahatsızlık nedeniyle doktora giden adam hayatının şokunu yaşadı. O anlar kare kare görüntülenirken sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 3 Mart 2023 Cuma 15:53 Güncelleme Tarihi: 3 Mart 2023 Cuma 15:55
Kulağından çıkanlar görenleri şoke etti

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.

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Kulağından çıkanlar görenleri şoke etti

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

Kulağından çıkanlar görenleri şoke etti

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

Kulağından çıkanlar görenleri şoke etti

Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.

Kulağından çıkanlar görenleri şoke etti
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