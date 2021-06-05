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Kulak ağrısıyla doktora gitti! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Rusya'da uzun süredir kulağında ağrı hisseden bir hasta, rahatsızlığının tahlilini yaptırmak için doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Genç adamın kulağından öyle bir şey çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte milyonları şaşırtan olay...

Giriş Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





