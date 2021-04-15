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Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir? Uzmanından önemli uyarı

Tıptaki adı tinnitus olan kulak çınlamasının, yaşam kalitesini olumsuz etkilediğinin altını çizen Kulak, Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Ertan Yıldırım, "Kulak çınlamasının basit ve iyi huylu nedenleri olabileceği gibi ciddi sorunların da işareti olabilir" dedi.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:34 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:34
Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir? Uzmanından önemli uyarı

Son yıllarda kulak çınlaması şikayetinin eskiye oranla daha sık görülmeye başlandığını belirten Medicana Çamlıca Hastanesi KBB Uzmanı, Op. Dr. Ertan Yıldırım, "Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte kullandığımız taşınabilir birçok cihazın örneğin cep telefonları, bilgisayar, akıllı saatlerin yanı sıra yaygın olarak kullandığımız bilgisayar, televizyon vb. kulak çınlamasında görülen artışın nedenleri arasında yer alıyor.

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Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir? Uzmanından önemli uyarı

Ayrıca kahve, alkol ve sigara tüketiminin artması, kullanım yaşının genç yaşlarda başlaması; dengesiz ve düzensiz beslenme, stres ve stresin yarattığı depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıklar; yoğun gürültü ve hava kirliliğine maruz kalmak, uyku düzensizlikleri eskiye göre kulak çınlamasının görülme sıklığını arttırdı" dedi.

Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir? Uzmanından önemli uyarı

KULAK ÇINLAMASININ NEDENİ NEDİR?

Tıbbi adıyla "Tinnitus" olan kulak çınlamasının, ortamda herhangi bir ses yokken hasta tarafından bir kulakta veya bazen her iki kulakta ara ara" bazen sürekli duyulan, tekdüze rutin ses olarak tanımlanabileceğini belirten Op. Dr. Ertan Yıldırım, "Kişi tarafından duyulan ses, bazen rüzgar veya uğultuya benzer olabileceği gibi; bazen de zil sesi, çınlama şeklinde olabilir.

Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir? Uzmanından önemli uyarı

Sessiz ortamlarda daha fazla duyulabileceği gibi zaman zaman kaybolup tekrar başlayabilir. Kulak çınlaması hastanın yaşamını çok güçleştirebilir. Bazen iş yapamaz hale getirebilir ve ruh sağlığı olumsuz etkilenebilir" diye konuştu.

Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir? Uzmanından önemli uyarı

YÜKSEK SES EN ÖNEMLİ NEDENLERİ ARASINDA

Kulak çınlamasının birçok nedeni olabileceğini belirten Op. Dr. Ertan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bazen çınlama çözümü oldukça kolay olan kulak kiri vb. sorunlara bağlı olabilir. Bunun yanında yaşlılığa veya başka nedenlere bağlı işitme kaybı, enfeksiyon, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi ve orta kulakta ki kemikçiklerin eklem yerlerinin sertleşmesi gibi daha önemli nedenler de olabilir. Kulak çınlaması baş ve boyun bölgesindeki damar balonlaşmaları (anevrizma) veya işitme ve denge sinirinden kaynaklanan bir tümörden de kaynaklanabilir.

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