Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir? Uzmanından önemli uyarı

YÜKSEK SES EN ÖNEMLİ NEDENLERİ ARASINDA

Kulak çınlamasının birçok nedeni olabileceğini belirten Op. Dr. Ertan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bazen çınlama çözümü oldukça kolay olan kulak kiri vb. sorunlara bağlı olabilir. Bunun yanında yaşlılığa veya başka nedenlere bağlı işitme kaybı, enfeksiyon, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi ve orta kulakta ki kemikçiklerin eklem yerlerinin sertleşmesi gibi daha önemli nedenler de olabilir. Kulak çınlaması baş ve boyun bölgesindeki damar balonlaşmaları (anevrizma) veya işitme ve denge sinirinden kaynaklanan bir tümörden de kaynaklanabilir.