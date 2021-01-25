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Haberler Galeri Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Kulaklık çoğu kişi tarafından özellikle müzik dinlerken ve film izlerken kullanılıyor. Ancak kulak içi kulaklık kullanırken dikkat edilmesi gerekenler de bulunuyor.

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:55
Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi?

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Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor.

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var.

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak.

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

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