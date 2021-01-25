Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Kulaklık çoğu kişi tarafından özellikle müzik dinlerken ve film izlerken kullanılıyor. Ancak kulak içi kulaklık kullanırken dikkat edilmesi gerekenler de bulunuyor. Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi? Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor. Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var. Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak. Daha bitmedi! Örneğin kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse... Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın. Pek çok kişi dikkat etmiyor; ancak iPhone'unun arkasında kameranın yanında bulunan deliğin ne işe yaradığını pek bilen yok. Peki bu minik delik ne işe yarıyor dersiniz?