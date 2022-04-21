Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi? Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor. Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var. Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak. Daha bitmedi! Örneğin kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse... Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın. Pek çok kişi dikkat etmiyor; ancak iPhone'unun arkasında kameranın yanında bulunan deliğin ne işe yaradığını pek bilen yok. Peki bu minik delik ne işe yarıyor dersiniz? iPhone'daki o delik Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir. Ancak bu minik delik, bilgisayarınızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı... Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz. Uçak camlarındaki delikler Bu delik hem camlarda buhar oluşumunu önler hem de uçak iç ve dış basıncını dengeler Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı... Aynanızın arka tarafındaki göz alması engelleyicisini aktive ediyor. Gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılır. Tükenmez kalem kapaklarındaki delik Kot pantolondaki minik cepler Cep kenarlarındaki tuhaf düğmeler Converse ayakkabılardaki delikler Tencere sapındaki delik Makarna kaşığındaki delik Tel tokanın dalgalı kısmı Yürüyen merdivendeki fırçalar İlaç tüplerinin kapağındaki çıkıntı Klavyedeki F ve J harflerinin altındaki çıkıntılar Plastik şişe kapağındaki şeffaf yuvarlak Kabloların ucunda bulunan siyah silindirler Silginin mavi bölümü Durun daha bitmedi! İşte trafik lambasından şemsiyeye mutlaka görmeniz gereken ve hayatımızı baştan sona değiştirecek diğer müthiş buluşlar... Tuvalette fazlaca zaman geçirenler için düşünülmüş... USB girişleri de bulunan prizler... Bu prizlerin bazı modellerinde gece ışığı dahi bulunuyor. Yaratıcı bir çözüm daha... Uzayan priz! Spagetti için porsiyon ölçer (Soldaki ölçek atlar için) Banyo aynaları için buhar silici Çanta haline gelebilen şemsiye Yumurtanın sarısını şipşak alabilen silikon balık. Yeniden kullanılabilir mum. Gelecekte araçlar daha da hızlanacak; yayalarla olası kaza riski de artacak. Yıllar önce Çinli tasarımcının geliştirdiği hologram teknolojisi konsepti gerçek olduğunda kırmızıda geçmek çok daha güç olacak! Yolun iki yanına koyulan sistem, yayalar geçtiği sırada hologram görüntüyü yola yansıtacak ve olası kazaların önüne geçilecek. Tersi ayna olan ütü masası Bir diğer konsept... Yeni nesil trafik ışıkları... Bakalım bir gün Türkiye'de görebilecek miyiz? Kahve tutan şemsiye Diş macunu sıkacağı Priz sıkıntısına son veren çoklayıcı