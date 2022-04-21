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Haberler Galeri Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Kulakiçi kulaklık takanlar dikkat. Etrafındakileri rahatsız etmemek için üretilen kulaklıklardan kulakiçi olan modellerini kullananların bir çoğu yanlış yapıyor.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:08
Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi?

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Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor.

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var.

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak.

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Daha bitmedi! Örneğin kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...

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