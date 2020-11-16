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Haberler Galeri Kulak şikayetiyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Kulak şikayetiyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Rusya'da uzun süredir kulağında ağrı hisseden bir hasta, rahatsızlığının tahlilini yaptırmak için doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Genç adamın kulağından öyle bir şey çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte milyonları şaşırtan olay...

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:47
Kulak şikayetiyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından çıkanlar hayrete düşürdü. Kulağından örümcek çıkan çocuk hayrete şaşkına döndü...

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Kulak şikayetiyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Kulak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından örümcek çıktı.

Kulak şikayetiyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Kulağına sıvı damlatılır damlatılmaz kulağın içinden çıkan örümcek şaşkınlığa uğrattı.

Kulak şikayetiyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...
Kulak şikayetiyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...
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