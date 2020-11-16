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Kulak şikayetiyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Rusya'da uzun süredir kulağında ağrı hisseden bir hasta, rahatsızlığının tahlilini yaptırmak için doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Genç adamın kulağından öyle bir şey çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte milyonları şaşırtan olay...

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





