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Kullanılmayan şişelerden öyle bir şey yaptı ki! Hayretinizi gizleyemeyeceksiniz
Kullanılmayan şişelerden öyle bir şey yaptı ki! Hayretinizi gizleyemeyeceksiniz
Günlük hayatınızda kullanmadığınız pet şişeleri çöpe atmak yerine çok daha pratik çözümler üreterek kullanabilirsiniz. İşte onlardan bazıları...
Giriş Tarihi: 2 Ekim 2020 Cuma 14:31
YouTube'un en eğlenceli ekiplerinden olan Dude Perfect üyesi, pet şişelerden tek kişilik tekne yaptı.
Şişeleri bantlayarak birleştiren ekip üyesi, tek kişilik teknenin arka kısmına da motor taktı.
Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.