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Haberler Galeri Kullanılmayan şişelerden öyle bir şey yaptı ki! Hayretinizi gizleyemeyeceksiniz

Kullanılmayan şişelerden öyle bir şey yaptı ki! Hayretinizi gizleyemeyeceksiniz

Günlük hayatınızda kullanmadığınız pet şişeleri çöpe atmak yerine çok daha pratik çözümler üreterek kullanabilirsiniz. İşte onlardan bazıları...

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2020 Cuma 14:31
Kullanılmayan şişelerden öyle bir şey yaptı ki! Hayretinizi gizleyemeyeceksiniz

YouTube'un en eğlenceli ekiplerinden olan Dude Perfect üyesi, pet şişelerden tek kişilik tekne yaptı.

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Kullanılmayan şişelerden öyle bir şey yaptı ki! Hayretinizi gizleyemeyeceksiniz

Şişeleri bantlayarak birleştiren ekip üyesi, tek kişilik teknenin arka kısmına da motor taktı.

Kullanılmayan şişelerden öyle bir şey yaptı ki! Hayretinizi gizleyemeyeceksiniz

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.

Kullanılmayan şişelerden öyle bir şey yaptı ki! Hayretinizi gizleyemeyeceksiniz

İşte o anlar...

Kullanılmayan şişelerden öyle bir şey yaptı ki! Hayretinizi gizleyemeyeceksiniz
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