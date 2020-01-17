Haberler
> Galeri
> Kullanılmaz hale gelen Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü
Kullanılmaz hale gelen Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü
Büyük bir kazaya karışarak perte çıkan Mercedes'i sahibi öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü. Kaza yapıp kullanılmaz hale gelen arabaları uzman ellerle öyle bir değişim geçiriyor ki görenler gözlerine inanamıyor
Giriş Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 10:31Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 10:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Büyük bir kazaya karışan Mercedes marka araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.