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Kullanılmaz hale gelen Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü

Büyük bir kazaya karışarak perte çıkan Mercedes'i sahibi öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü. Kaza yapıp kullanılmaz hale gelen arabaları uzman ellerle öyle bir değişim geçiriyor ki görenler gözlerine inanamıyor

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 10:31 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 10:31
Kullanılmaz hale gelen Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü

Büyük bir kazaya karışan Mercedes marka araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.

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Kullanılmaz hale gelen Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü

O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördüklari karşısında şaşırdılar.

Kullanılmaz hale gelen Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü
Kullanılmaz hale gelen Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü
Kullanılmaz hale gelen Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü
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