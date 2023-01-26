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Haberler Galeri Kullanmadığınız telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Kullanmadığınız telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Gördüğümüzde 'Takoz' dediğimiz eski telefonların nasıl işe yaradığını bir görseniz eski telefonunuzu atma konusunda bir daha düşünürdünüz. Bu eski telefonlar ne işe yarar? Eski telofonla neler yapılabilir? İşte görenleri hayrete düşüren o değişim...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 18:13
Kullanmadığınız telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...
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Kullanmadığınız telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Karşınızda eski bir telefon görüyorsunuz değil mi? Birazdan görecekleriniz ile onu artık eski telefon olarak görmeyeceksiniz. Eski telefonunuzun bir parçasının bugünden itibaren fazlasıyla işe yarayacağını biliyor muydunuz?

Önce bu minik kasayı satın alıyoruz.

Kullanmadığınız telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Sonrasında bunu parçalarına ayıralım.

Kullanmadığınız telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

İçinden çıkan ön yüzdeki kartla önemli bir işimiz var.

Kullanmadığınız telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Eski Nokia veya bir başka telefonunuzun içini açın.

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