Haberler Galeri Kullanmadığınız telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Kullanmadığınız telefonunuzu sakın atmayın! İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Gördüğümüzde 'Takoz' dediğimiz eski telefonların nasıl işe yaradığını bir görseniz eski telefonunuzu atma konusunda bir daha düşünürdünüz. Bu eski telefonlar ne işe yarar? Eski telofonla neler yapılabilir? İşte görenleri hayrete düşüren o değişim...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 18:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





