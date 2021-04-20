Kuma tuz döküp bekledi ve... Çıkanlara şaşıracaksınız

Bir deniz canlısı olan sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor. İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çekiyor. Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf. Sülünez denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur. Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur. Avcılar da bu yolla bu canlıları tespit ederler ve bu bölgeye tuz dökerler. Ardından tuzun üzerine deniz suyu serpiştirilir. Tuz deniz canlılarının yüzeye çıkmasını sağlar ve yüzeye çıktığı an avcılar sülünezi kolayca yakalayabilir. Bir diğer av tekniğinde ise, uzun bir boru, sülünezin olduğu bölgeye sokulur. İçi boş boru ile iyice derinlere batırılır. Ardından boru çıkarılır ve borunun içerisindeki kumlar, sülünez ile birlikte dışarı dökülür. Sülünez Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde ya da İspanya da yemek olarak tercih edilir. Bu canlıdan hazırlanan yiyecekler oldukça pahalıdır. Genelde bu canlı kabuklarından ayırıldıktan sonra iyice temizlenir ve çiğ olarak tüketilir. Bazen de kabuklarıyla haşlanarak yenir. Ülkemizde ise sülünez, balık avında yem olarak kullanılıyor. İşte farklı avcıların kare kare sülünez avları ve sülünezin kabuklarından ayrılıp temizlenme anları...