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Haberler Galeri Kuma tuz döküp bekledi ve... Çıkanlara şaşıracaksınız

Kuma tuz döküp bekledi ve... Çıkanlara şaşıracaksınız

İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı tuz ile avlanıyor. Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 11:52
Kuma tuz döküp bekledi ve... Çıkanlara şaşıracaksınız

Bir deniz canlısı olan sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.

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Kuma tuz döküp bekledi ve... Çıkanlara şaşıracaksınız

İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çekiyor.

Kuma tuz döküp bekledi ve... Çıkanlara şaşıracaksınız

Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.

Kuma tuz döküp bekledi ve... Çıkanlara şaşıracaksınız

Sülünez denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.

Kuma tuz döküp bekledi ve... Çıkanlara şaşıracaksınız

Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur.

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