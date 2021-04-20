Kuma tuz döküp bekledi ve... Çıkanlara şaşıracaksınız

İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı tuz ile avlanıyor. Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.