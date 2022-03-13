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Haberler Galeri Kumun üstüne tuz döküp bekledi! Böyle yöntem görülmedi...

Kumun üstüne tuz döküp bekledi! Böyle yöntem görülmedi...

Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle görenleri şaşırtıyor. İnce bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çeken bu canlıyı yakalamak ise oldukça kolay...

Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 10:17
Kumun üstüne tuz döküp bekledi! Böyle yöntem görülmedi...

Gölde kafes tekniği ile balık avlayan balıkçılar, çektikleri görüntüler ile herkesi hayrete düşürdü

İşte balıkçıların sıra dışı av taktiği...

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Kumun üstüne tuz döküp bekledi! Böyle yöntem görülmedi...
Kumun üstüne tuz döküp bekledi! Böyle yöntem görülmedi...
Kumun üstüne tuz döküp bekledi! Böyle yöntem görülmedi...
Kumun üstüne tuz döküp bekledi! Böyle yöntem görülmedi...

İLGİNÇ AV TEKNİĞİ!

Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor. Bu canlı ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çekiyor.

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