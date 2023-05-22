Kumun üstüne tuz döküp bekledi! Böyle yöntem görülmedi...

Gölde kafes tekniği ile balık avlayan balıkçılar, çektikleri görüntüler ile herkesi hayrete düşürdü. İşte balıkçıların sıra dışı av taktiği... İLGİNÇ AV TEKNİĞİ! Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor. Bu canlı ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çekiyor. Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf. Sülünes denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur. Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur. Avcılar da bu yolla bu canlıları tespit ederler ve bu bölgeye tuz dökerler. Ardından tuzun üzerine deniz suyu serpiştirilir. Tuz deniz canlılarının yüzeye çıkmasını sağlar ve yüzeye çıktığı an avcılar sülünezi kolayca yakalayabilir. Sülünez Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde ya da İspanya da yemek olarak tercih edilir. Bu canlıdan hazırlanan yiyecekler oldukça pahalıdır. Genelde bu canlı kabuklarından ayırıldıktan sonra iyice temizlenir ve çiğ olarak tüketilir. Bazen de kabuklarıyla haşlanarak yenir. Ülkemizde ise sülünez, balık avında yem olarak kullanılıyor. KÜÇÜK BALIKLARI AVLAMAK İÇİN EN KOLAY YÖNTEM Plastik şişelerden küçük balıkları avlamak için tuzak yapmanız mümkün. İşte aşamaları.