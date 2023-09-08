Kumun üstüne tuz döküp bekledi! Böyle yöntem görülmedi...

Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle görenleri şaşırtıyor. İnce bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çeken bu canlıyı yakalamak ise oldukça kolay...