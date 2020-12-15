Kurşun kalemin beyaz kısmı bakın ne işe yarıyormuş!
İlkokulda tanıştığımız, o elimizden hiç düşürmediğimiz kurşun kalemler nasıl yapılıyor bilmek ister misiniz? Peki ya kurşun kalemin üzerindeki beyaz çizginin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kurşun kalemlerin inanılmaz dönüşümü izleyenleri çok şaşırttı.
Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 16:29
Yazı yazarken kullandığımı kurşun kalemler nasıl yapılıyor biliyor musunuz?
Kalemler yapılırken genellikle Kanada Kavağı ağacı tercih ediliyor.
İlk önce kalem yapımında kullanılamayacak bölümler temizleniyor. Bu kısımlar fırının ısıtılmasında kullanılıyor.