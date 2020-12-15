  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kurşun kalemin beyaz kısmı bakın ne işe yarıyormuş!

Kurşun kalemin beyaz kısmı bakın ne işe yarıyormuş!

İlkokulda tanıştığımız, o elimizden hiç düşürmediğimiz kurşun kalemler nasıl yapılıyor bilmek ister misiniz? Peki ya kurşun kalemin üzerindeki beyaz çizginin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kurşun kalemlerin inanılmaz dönüşümü izleyenleri çok şaşırttı.

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 16:29
Kurşun kalemin beyaz kısmı bakın ne işe yarıyormuş!

Yazı yazarken kullandığımı kurşun kalemler nasıl yapılıyor biliyor musunuz?

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kurşun kalemin beyaz kısmı bakın ne işe yarıyormuş!

Kalemler yapılırken genellikle Kanada Kavağı ağacı tercih ediliyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı bakın ne işe yarıyormuş!
Kurşun kalemin beyaz kısmı bakın ne işe yarıyormuş!
Kurşun kalemin beyaz kısmı bakın ne işe yarıyormuş!

İlk önce kalem yapımında kullanılamayacak bölümler temizleniyor. Bu kısımlar fırının ısıtılmasında kullanılıyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...
Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...
  • SON DAKİKA