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Kurşun kalemin beyaz kısmı bakın ne işe yarıyormuş!

İlkokulda tanıştığımız, o elimizden hiç düşürmediğimiz kurşun kalemler nasıl yapılıyor bilmek ister misiniz? Peki ya kurşun kalemin üzerindeki beyaz çizginin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kurşun kalemlerin inanılmaz dönüşümü izleyenleri çok şaşırttı.

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





