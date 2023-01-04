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Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

İlkokulda tanıştığımız, o elimizden hiç düşürmediğimiz kurşun kalemler nasıl yapılıyor bilmek ister misiniz? Peki ya kurşun kalemin üzerindeki beyaz çizginin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kurşun kalemlerin inanılmaz dönüşümü izleyenleri çok şaşırttı.

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





