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Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı o haliyle şoke etti!
Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı o haliyle şoke etti!
Gündeme getirdiği konularla fenomen olan Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakterini canlandıran İpek Tenolcay, son haliyle sosyal medyayı adeta salladı. Kurtlar Vadisi'nde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. İşte o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 13:48
Efsane yapım Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır'ı canlandıran İpek Tenolcay yıllar sonra ekranlara geri döndü. İşte başta İpek Tenolcay olmak üzere birçok yıldızın değişimi...