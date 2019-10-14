Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nde oynayan bu ismi tanıdınız mı? Necati Şaşmaz'ın akrabası çıktı...

Kurtlar Vadisi'nde oynayan bu ismi tanıdınız mı? Necati Şaşmaz'ın akrabası çıktı...

Onun için akrabasıyla bir dizide oynamak yeterli oldu, hayatı tümden değişti... Fotoğraftaki bu ismin kim olduğunu tanıdınız mı? Aslında yıllardır ekranlarda olan ve hepimizin bildiği bir isim. Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisiyle izleyicilerin aklında yer edinmişti. Kim olduğunu ve kiminle akraba olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





