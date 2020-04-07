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Kurtlar Vadisi'ndeki Nesrin Çakır son haliyle herkesi şaşırttı!
Kurtlar Vadisi'ndeki Nesrin Çakır son haliyle herkesi şaşırttı!
Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakterini canlandıran İpek Tenolcay son haliyle sosyal medyayı salladı. Dizide gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı.
Giriş Tarihi: 7 Nisan 2020 Salı 15:47
Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır'ı canlandıran İpek Tenolcay yıllar sonra ekranlara geri döndü. İşte başta İpek Tenolcay olmak üzere birçok yıldızın değişimi...