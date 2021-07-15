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Kurtlar Vadisi'ndeki o detayı öğrenince çok şaşıracaksınız! Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesinde...

Bir zamanların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili son zamanlarda yeniden başlayacak iddiaları konuşuluyor. Bu iddiaların yanı sıra Kurtlar Vadisi'nin ikinci sezonundan bir detay duyanları şaşkına çevirdi. Süleyman Çakır'ın ameliyat olduğu esnada, Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlayan Memati Baş, o olaylar ile herkesi hüzünlendirmişti. Bu sahnede Memati ile Çakır'ın gençliğini oynayan kişiler bakın kim çıktı...

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





