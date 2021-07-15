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Kurtlar Vadisi'ndeki o detayı öğrenince çok şaşıracaksınız! Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesinde...
Kurtlar Vadisi'ndeki o detayı öğrenince çok şaşıracaksınız! Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesinde...
Bir zamanların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili son zamanlarda yeniden başlayacak iddiaları konuşuluyor. Bu iddiaların yanı sıra Kurtlar Vadisi'nin ikinci sezonundan bir detay duyanları şaşkına çevirdi. Süleyman Çakır'ın ameliyat olduğu esnada, Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlayan Memati Baş, o olaylar ile herkesi hüzünlendirmişti. Bu sahnede Memati ile Çakır'ın gençliğini oynayan kişiler bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:25
Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kurtlar Vadisi halen heyecanla takip ediliyor. Kurtlar Vadisi'nin 44. bölümünde yaşanan bir olay herkesi duygulandırmıştı. Memati Baş'ın Süleyman Çakır ile cezaevindeki olayını hatırlaması üzerine izleyiciler duygusal anlar yaşamıştı. Meğer burada Memati ile Çakır'ın gençliğini oynayanlar, Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca'nın kardeşleriymiş.
Kurtlar Vadisi'nin 44. bölümünde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendiren sahnelerden olmuştu.
Bu sahnede yer alan kişiler, Gürkan Uygun (Memati Baş) ve Oktay Kaynarca'nın (Süleyman Çakır) kardeşleri çıktı.
Soluksuz izlenen sahnede Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca oynamıştır.
Memati'nin gençliğini ise Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun canlandırmıştır.