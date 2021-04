Kuru erikli et yemeği nasıl yapılır? Kuru erikli et tarifi

Et yemeğine çok yakışan kuru meyveler eskilerden bu yana yemeklere ekleniyor. İstanbul Saray ve halk mutfağında da pişirilen kuru erikli et yemeği, lezzetiyle tadı damakta bırakıyor. Sofraları süsleyen kuru erikli et yemeğinin yapılışı ise çok da zor değil. Eskisi kadar olmasa da kuru erikli et yemeği hala yapılıyor.