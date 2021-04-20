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Kuru erikli et yemeği nasıl yapılır? Kuru erikli et tarifi
Hem sağlıklı hem de lezzetli olan kuru erikli et yemeğinin en pratik tarifini derledik. Et yemeklerinin yanına çok yakışan kuru erik vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlere de sahip. Peki kuru erikli et yemeği nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 11:10
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Et yemeğine çok yakışan kuru meyveler eskilerden bu yana yemeklere ekleniyor. İstanbul Saray ve halk mutfağında da pişirilen kuru erikli et yemeği, lezzetiyle tadı damakta bırakıyor. Sofraları süsleyen kuru erikli et yemeğinin yapılışı ise çok da zor değil. Eskisi kadar olmasa da kuru erikli et yemeği hala yapılıyor.
Hem sağlıklı hem de lezzetli olan kuru erikli et yemeğinin en pratik tarifini derledik. Et yemeklerinin yanına çok yakışan kuru erik vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlere de sahip. Peki kuru erikli et yemeği nasıl yapılır?
İstanbul Saray ve halk mutfağında tuzlu ve tatlı lezzetler yemeklerde inanılmaz bir uyumla kullanılmıştır. 15. Ve 16. Yüzyılda yapılmış olan her çeşit et yemeğinde kuru meyvelerin kullanıldığını görmekteyiz. Yemeklerde elma, ayva, kuru ve yaş kayısı, kuru veya taze üzüm, hurma, dut, erik, nar, vişne, kiraz, yabani yemişler, incir vb. meyveler kullanılmıştır.
Yemeğe sadece lezzet katması açısından değil, içinde bulunan vitaminlerin yemeğe geçmesi açısından da meyveler yemeklerde yerini almıştır. Amerika'nın keşfiyle bulunan sebzeler ve değişik meyveler, İstanbul'a geldiğinde önce Saray ve köşklerde yaşayan varlıklı ailelerin mutfağına girmiş, mutfaklarda hemen yer edinmiş, zaman içerisinde kuru meyvelerin yerini almış ve bu yemeklerde çeşitli sebzeler kullanılarak değişik tatlar ortaya çıkmıştır.
19. yüzyıl İstanbul Saray ve halk mutfağında etli ve zeytinyağı ile pişen yemeklerin bollaştığını rahatlıkla görebilmek mümkündür. Şu an İstanbul mutfağında meyve ile pişen pek fazla yemek tatmasak da hala bazı yörelerimizde meyveler yemeklere lezzet katmaya devam etmektedir.