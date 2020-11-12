Kuruluş Osman 33. bölümü ile nefesleri kesti!

Dizinin finalinin ardından yayınlanan 34'ücü bölüm tanıtımı ise heyecanla beklenen yeni bölümden ipuçları verdi. Yeni tanıtımda Osman Bey'in "Kardeşler emmile devri bitmiştir, hatır gönül işi bitmiştir, şimdi devlet olma vaktidir" sözleri şimdiden yeni bölüm için heyecan yarattı.
Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki gerilim devam edecek mi? Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi? Selcan Hatun'un obaya gelişi, Hazal Hatun'u nasıl etkileyecek? Yavlak Arslan'ı beylerbeyi yapan Geyhatu şimdine planlıyor? Nikola'nun Söğüt'e baskın planına kim dur diyecek?