Kuruluş Osman çok konuşulan bölümüyle reytingin zirvesinde

Dündar Bey hayal kırıklığını gizleyerek Osman Bey'e biat ederken, aile bey otağındaki sofrada buluştu. Osman Bey tüm çatışmaların bir kenara bırakılmasını isterken, yeni hedefinin İnegöl Kalesi olduğunu açıkladı ve tüm uç beylerini Söğüt'te toplantıya çağırdı.

Toplantı için Söğüt'e giderek pazar yerini denetleyen Osman Bey, burada Yavlak Arslan'la buluştu. Beylerin Söğüt'te toplanacağını öğrenen Nikola ise Flatyos'u yolda tuzak kurması için görevlendirdi. Flatyos ve adamları toya gelen beylerden bazılarını tuzağa düşürüp katletti ve Osman Bey'e bir mesaj yolladı: "Bu daha başlangıç, tek bir Türk kalmayıncaya dek."