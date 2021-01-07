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Haberler Galeri Kuruluş Osman çok konuşulan bölümüyle reytingin zirvesinde

Kuruluş Osman çok konuşulan bölümüyle reytingin zirvesinde

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler kategorisinde %13,80 izlenme oranı ve %28,66 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %11,91 izlenme oranı ve %25,78 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %14,03 izlenme oranı ve %28,26 izlenme payı elde ederek Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2021 Perşembe 12:39 Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2021 Perşembe 12:46
Kuruluş Osman çok konuşulan bölümüyle reytingin zirvesinde

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu, heyecanla takip edilen 41'inci bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer aldı.

'Kuruluş Osman', #İhanetinBedeli etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu. Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizinin 41'inci bölümü Osman Bey'in amcası Dündar Bey'e hesap sorduğu sahne ile çok konuşuldu.

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Kuruluş Osman çok konuşulan bölümüyle reytingin zirvesinde

Osman Bey, Kayı Beyi seçilmesinin ardından Bamsı Bey tarafından Türk kağanlarından gelen emanetlerin sakladığı 'Kozmik Oda'ya götürüldü. Osman Bey'in 'Kozmik Oda'dan ayrılmasının ardından emanetlerin peşindeki Papa'nın ajanları ve adamlarının yaptığı baskın Bamsı Bey tarafından engellendi. Bamsı Bey bu mücadele sırasında elinden yaralandı.

Kuruluş Osman çok konuşulan bölümüyle reytingin zirvesinde

Obadan kaçan Flatyos yakalanamazken, hatunlar arasında kendi düzenini tayin etmek isteyen Bala Hatun, Targun Hatun tarafından zehirlendi. Targun Hatun şifalı karışımla Bala Hatun'u kurtarsa da Osman Bey, Targun Hatun'un oyununu gördü ve onu kafesli çadıra attırdı. Flatyos'un obadan kaçmasından alp beyi tayin ettiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Göktuğ'un af dileğini kabul etmedi ve Targun Hatun'la birlikte Göktuğ'u da obadan sürdü.

Kuruluş Osman çok konuşulan bölümüyle reytingin zirvesinde

Nikola'nın davetine icabet ederek onunla buluşan Dündar Bey'in planından haberdar olan Osman Bey, obaya döndüğünde Dündar Bey'i huzuruna çağırdı. Başına gelecekleri anlayan Dündar Bey buluşmayı kabul etse de Osman Bey kendisinden izinsiz iş gören amcasından hesap sordu. Osman Bey'in yayının kirişi ile Dündar Bey'i cezalandırdığı sahne 'Kuruluş Osman' takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Kuruluş Osman çok konuşulan bölümüyle reytingin zirvesinde

Dündar Bey hayal kırıklığını gizleyerek Osman Bey'e biat ederken, aile bey otağındaki sofrada buluştu. Osman Bey tüm çatışmaların bir kenara bırakılmasını isterken, yeni hedefinin İnegöl Kalesi olduğunu açıkladı ve tüm uç beylerini Söğüt'te toplantıya çağırdı.

Toplantı için Söğüt'e giderek pazar yerini denetleyen Osman Bey, burada Yavlak Arslan'la buluştu. Beylerin Söğüt'te toplanacağını öğrenen Nikola ise Flatyos'u yolda tuzak kurması için görevlendirdi. Flatyos ve adamları toya gelen beylerden bazılarını tuzağa düşürüp katletti ve Osman Bey'e bir mesaj yolladı: "Bu daha başlangıç, tek bir Türk kalmayıncaya dek."

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