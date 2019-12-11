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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Kuruluş Osman dizisi atv'de seyircisiyle buluştuğundan bu güne ilgi dalga dalga arttı. Kendisine hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindi. Hayranları Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ile ilgili detayları merak ediyor.Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıran Burak Özçivit hayranları internette yıldız oyuncu ile ilgili merak ettikleri sorulara yanıt aradı. Burak Özçivit ile ilgili aranan soruların başında ise Burak Özçivit nereli sorusu geldi. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba 14:35 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba 14:36
Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Kuruluş Osman dizisi atv'de yayınlanmaya başladığı günden beri büyük ilgi çekiyor, sevenleri yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Milyonların beklediği Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıran Burak Özçivit sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit hayranları yıldız oyuncu ile ilgili merak ettiklerini internette aramaya başladı. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri...

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Esra Bilgiç - Ankara

Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Türkan Şoray - İstanbul

Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Can Yaman - Yugoslavya

Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Barış Arduç - Ankara

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