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Haberler Galeri Kuruluş Osman iddialı kadrosuyla sezona bomba gibi geliyor

Kuruluş Osman iddialı kadrosuyla sezona bomba gibi geliyor

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, Atv ekranlarında reyting rekoru kıran ve başarısıyla adından sıkça söz ettiren Kuruluş Osman dördüncü sezonunda yeni oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 15:55 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 16:15
Kuruluş Osman iddialı kadrosuyla sezona bomba gibi geliyor

Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de yüz milyonlarca takipçisi olan başarılı dizi 'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon kadrosu belli oldu.

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Kuruluş Osman iddialı kadrosuyla sezona bomba gibi geliyor

Yeni sezonunda seyiriciyle buluşacak olan isimler, Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer olurken, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı "Müthiş bir sezon geliyor." açıklaması ise heyecanı arttırdı.

Kuruluş Osman iddialı kadrosuyla sezona bomba gibi geliyor

Osmanlı tarihine ışık tutan senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle Türk dizi sektörünün uluslararası alandaki temsilcisi olan ve 65 ülkede yayın hayatına devam eden 'Kuruluş Osman', dördüncü sezon oyuncu kadrosu ile bu sezon da seyircinin gönlünde taht kuracak.

Kuruluş Osman iddialı kadrosuyla sezona bomba gibi geliyor

Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da Atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman iddialı kadrosuyla sezona bomba gibi geliyor
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