Kuruluş Osman iddialı kadrosuyla sezona bomba gibi geliyor

Osmanlı tarihine ışık tutan senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle Türk dizi sektörünün uluslararası alandaki temsilcisi olan ve 65 ülkede yayın hayatına devam eden 'Kuruluş Osman', dördüncü sezon oyuncu kadrosu ile bu sezon da seyircinin gönlünde taht kuracak.