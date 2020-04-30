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Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Geceye damgasını vurdu
Atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen on dokuzuncu bölümü seyirciyi ekrana kilitlerken, reyting listesinin tüm kategorilerinde birinci olarak gecenin en çok izlenen yapımı oldu.
Giriş Tarihi: 30 Nisan 2020 Perşembe 12:26
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Osman Bey'in amcası Sungur Tekin'le buluştuğu bölümde oyuncular Sezgin Erdemir (Sungur Tekin), Çağkan Çulha (Bahadır) ve Atılgan Gümüş (Böke) ilk kez seyirci karşısına çıktı.
#Başaracağız etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.
Bölümün ardından yayınlanan 20'inci bölüm fragmanı 'Kuruluş Osman' hayranlarında büyük heyecan yarattı. Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, fragmanda yer alan Osman Bey'in "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı.
"Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti?", "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak?", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?" soruları 20'nci bölümde yanıt bulacak.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.