Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Geceye damgasını vurdu

"Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti?", "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak?", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?" soruları 20'nci bölümde yanıt bulacak.