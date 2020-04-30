  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Geceye damgasını vurdu

Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Geceye damgasını vurdu

Atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen on dokuzuncu bölümü seyirciyi ekrana kilitlerken, reyting listesinin tüm kategorilerinde birinci olarak gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2020 Perşembe 12:26
Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Geceye damgasını vurdu

Osman Bey'in amcası Sungur Tekin'le buluştuğu bölümde oyuncular Sezgin Erdemir (Sungur Tekin), Çağkan Çulha (Bahadır) ve Atılgan Gümüş (Böke) ilk kez seyirci karşısına çıktı.

#Başaracağız etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.

KURULUŞ OSMAN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Geceye damgasını vurdu

Bölümün ardından yayınlanan 20'inci bölüm fragmanı 'Kuruluş Osman' hayranlarında büyük heyecan yarattı. Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, fragmanda yer alan Osman Bey'in "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı.

Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Geceye damgasını vurdu

"Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti?", "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak?", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?" soruları 20'nci bölümde yanıt bulacak.

Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Geceye damgasını vurdu

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Geceye damgasını vurdu
Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Geceye damgasını vurdu
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu bakın kaç olurdu?
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu bakın kaç olurdu?
  • SON DAKİKA